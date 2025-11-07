recherche
"Les coulisses du Parc Astérix" à revoir sur NOVO 19 samedi 8 novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 7 novembre 2025
Samedi 8 novembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Les coulisses du parc Astérix", un documentaire réalisé par Yohann Bensoussan et Clara Mazuir.

À quelques kilomètres de Paris, subsiste encore un village peuplé d’irréductibles Gaulois… Enfin, « village » est un bien grand mot : le parc Astérix s’étend tout de même sur 36 hectares. Inauguré il y a 27 ans, il a accueilli près de 2 millions de visiteurs en 2015, un véritable défi à relever chaque jour !

Comment parvenir à se renouveler pour attirer toujours plus de visiteurs ? Comment assurer leur sécurité, notamment sur des attractions extrêmes comme « Osiris » ? Qui imagine et coordonne les spectacles ?

Une plongée au cœur de ceux qui, chaque jour, font vivre et fonctionner le parc.

Documentaires
Suivez nous...