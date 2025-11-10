"Minute par minute - 13 novembre : le jour où Paris a été attaquée", mardi 11 novembre 2025 sur W9 (vidéo)

À l'occasion de la commémoration des attentats du 13 novembre 2015, W9 rediffusera mardi 11 novembre 2025 à 21:25 le document « Minute par minute - 13 novembre : le jour où Paris a été attaquée ».

16 novembre 2015 : 13h00, une minute de silence était respectée dans toute la France mais aussi au siège de l'OTAN et dans plusieurs pays du monde. Une minute de silence en hommage aux 130 victimes d'une série d'attaques quasi simultanées perpétrées 3 jours plus tôt entre le Stade de France, des terrasses de brasseries parisiennes et la salle de concert du Bataclan. Ces attentats sont les plus meurtriers perpétrés en France depuis la Seconde Guerre mondiale et les deuxièmes en Europe (hors attentats aériens), après les 191 morts des attentats de Madrid du 11 mars 2004.

Tout commence par une première attaque à Saint-Denis, aux abords du Stade de France, où se joue un match amical de football, France-Allemagne, auquel assiste le président François Hollande. Il est 21h20. Le personnel de sécurité leur refusant de pénétrer dans l'enceinte du stade, trois terroristes se font exploser dans ce qui sont les tout premiers attentats-suicides en France.

À partir de 21h25, dans plusieurs rues des 10e et 11e arrondissements parisiens, trois individus mitraillent des terrasses de cafés et de restaurants ; deux d'entre eux prennent la fuite, le troisième se fait exploser.

L'attaque la plus longue et la plus meurtrière a lieu dans la salle de spectacle du Bataclan (également dans le 11e arrondissement). Elle démarre à 21h40 et s'achèvera tard dans la nuit ; 1 500 personnes assistent au concert du groupe américain de rock Eagles of Death Metal quand trois autres djihadistes ouvrent le feu sur le public, avant qu'un assaut des forces de l'ordre n'y mette fin et ne tue les terroristes. Ces attentats seront revendiqués par Daech.

Ce document va vous raconter, minute par minute, cette nuit tragique qui a plongé Paris dans l'horreur.