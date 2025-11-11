recherche
"Naachtun, le royaume maya révélé" à revoir sur France 5 jeudi 13 novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 11 novembre 2025
"Naachtun, le royaume maya révélé" à revoir sur France 5 jeudi 13 novembre 2025 (vidéo)

Jeudi 13 novembre 2025 à 21:05 sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera de revoir « Naachtun, le royaume maya révélé », un documentaire réalisé par Jean-Baptiste Erreca.

Durant plus de 2 000 ans, les royaumes mayas ont prospéré dans les jungles d’Amérique centrale avant de s’éclipser mystérieusement.

Explorateurs puis archéologues pensaient avoir découvert la plupart des vestiges de cette fascinante civilisation. Mais une nouvelle technologie, capable de déceler des structures enfouies sous l’épais manteau végétal, vient bouleverser leurs connaissances !

Des cités colossales, des réseaux de routes et des édifices monumentaux dont personne ne soupçonnait l’existence sortent enfin de l’oubli.

Ces nouvelles découvertes nous révèlent que le monde Maya était plus densément peuplé qu’on ne l’imaginait et cela soulève de nombreuses questions. Comment vivaient les habitants de ces immenses agglomérations cernées par une jungle impénétrable ? Qu’est-ce qui a pu provoquer le déclin des royaumes mayas ?

C’est autour de la cité de Naachtun, la « Pierre lointaine » en maya, qu’une équipe de scientifiques concentre ses recherches afin de percer les derniers secrets de cette fabuleuse civilisation.
Dernière modification le mardi, 11 novembre 2025 13:53
