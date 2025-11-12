"Constructions fatales" : les pires ruptures de barrages sur RMC Découverte jeudi 13 novembre 2025

Jeudi 13 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la série documentaire "Constructions fatales" qui sera consacré aux pires ruptures de barrages.

Inspirée par les codes du thriller et de la science-fiction, cette série documentaire mêle archives et reconstitutions 3D pour plonger le public dans une expérience immersive, visuelle et narrative, au cœur de grandes catastrophes d'ingénierie.

Les pires ruptures de barrages



Les ruptures de barrages ont marqué à jamais l'histoire de l'ingénierie. Derna, en Lybie, Malpasset en France, ou encore Brumadinho au Brésil. Trois villes qui n'ont rien en commun si ce n'est qu'elles figurent dans les annales du manuel des erreurs à éviter lorsque l'on construit un barrage.

Lorsque les barrages cèdent, les conséquences sont catastrophiques. En Libye, en 2023, l'effondrement de deux barrages a provoqué des torrents qui ont rasé la ville de Derna, faisant plus de 24 000 morts. En France, en 1959, la rupture du barrage de Malpasset a détruit Fréjus et des dizaines de villages voisins. La catastrophe de Brumadinho au Brésil en 2019 a transformé des millions de tonnes de boue toxique en une marée mortelle. Avec près de 60 000 barrages en activité dans le monde, les ingénieurs ont-ils tiré les leçons de ces tragédies du passé ?

Grâce à des archives exceptionnelles, à des images de synthèse, et le témoignage de trois experts internationaux, vous allez revivre trois des plus grandes catastrophes fatales liées à des ruptures de barrages. Quelle a été l'origine de ces accidents ? Auraient-ils pu être évités ? Quelles pertes humaines et matérielles ont-ils provoqué ? Et quelle trace ces drames ont-ils laissé dans l'Histoire ?