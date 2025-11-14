recherche
Documentaires

"Le bataillon sacré de Thèbes : les autres 300" sur Arte samedi 15 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 14 novembre 2025 72
"Le bataillon sacré de Thèbes : les autres 300" sur Arte samedi 15 novembre 2025

Samedi 15 novembre 2025 à 20:55, Arte diffusera "Le bataillon sacré de Thèbes", un documentaire qui retrace l’histoire d’une troupe d’élite qui pourrait bousculer notre vision de la guerre et de l’amour.

En - 379, des Thébains exilés, menés par Pélopidas, parviennent à reconquérir leur ville, occupée depuis trois ans par les Spartiates. C’est dans ce contexte qu’est fondé le bataillon sacré, un corps d’élite qui va faire de la capitale de la Béotie l’une des plus puissantes cités-États de Grèce au IVe siècle avant notre ère. Sa particularité : il aurait été composé, au moins en partie, de paires d’amants.

Alors que les couples masculins sont reconnus par la loi thébaine, la phalange s'appuierait sur le sentiment amoureux pour décupler le courage de ses soldats. Mais après quatre décennies d'invincibilité, les visées expansionnistes de Philippe II de Macédoine et de son fils Alexandre mettent fin à sa gloire : la coalition grecque est défaite à la bataille de Chéronée en 338 av. J.-C., et les “300”, tombés au champ d’honneur, sont enterrés sur place dans une sépulture collective.

Liberté sexuelle

Si le tombeau, surmonté d’une statue de lion, a été mis au jour en 1879 par Panayotis Stamatakis, les relations amoureuses des membres du bataillon sacré ont été complètement passées sous silence à l’époque – l’homosexualité étant considérée comme un délit voire un crime dans l’Europe du XIXe siècle.

À travers les dernières découvertes des archéologues et des historiens, qui ont notamment pu approcher la violence de leur ultime combat, ce documentaire retrace l’histoire singulière du contingent thébain, sur fond de lutte pour l’hégémonie en Grèce.

S’appuyant sur des reconstitutions des fouilles menées par Stamatakis et des séquences d’animation mettant en scène un jeune couple de guerriers, le film s’intéresse par ailleurs aux rituels funéraires et à la liberté sexuelle dans l’Antiquité, et questionne les stéréotypes, teintés d’homophobie, encore trop souvent associés au courage et à l’héroïsme.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Vos 40 chansons préférées des Enfoirés&quot; samedi 15 novembre 2025 sur TMC

"Vos 40 chansons préférées des Enfoirés" samedi 15 novembre 2025 sur TMC

14 novembre 2025 - 09:20

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 14 novembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 14 novembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

13 novembre 2025 - 21:22

A ne pas manquer...

Echappées Belles au coeur des Ardennes samedi 15 novembre 2025 sur France 5

Echappées Belles au coeur des Ardennes samedi 15 novembre 2025 sur France 5

13 novembre 2025 - 15:15 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...