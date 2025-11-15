"Restos du cœur - Tous mobilisés", ils font vivre l'héritage de Coluche, samedi 15 novembre 2025 sur TF1

Samedi 15 novembre 2025 à 13:40, TF1 diffusera « Restos du cœur - Tous mobilisés », un document inédit qui met en lumière des femmes et des hommes qui se mobilisent depuis l'appel de Coluche il y a 40 ans.

En 1985, Coluche annonce à la radio avoir « une petite idée » … 40 ans plus tard, les Restos du Cœur n’ont jamais été autant mobilisés. Plus de 2 300 lieux d’accueil, 78 000 bénévoles… au total, 161 millions de repas ont été distribués rien que l’année dernière. Mais comment l’association arrive-t-elle à suivre la cadence ? Anne-Claire Coudray vous emmène au cœur de l’association pour découvrir qui sont ces gens qui se mobilisent pour faire vivre les Restos du Cœur.

Didier est le responsable du centre de Muret, dans la banlieue sud toulousaine. En 10 ans, le nombre de personnes accueillies dans son centre a été multiplié par 4. Pour arriver à ne pas baisser la qualité de leur distribution alimentaire, le responsable a trouvé une solution : augmenter leur nombre de ramasses dans les supermarchés, pour obtenir toujours plus de produits frais !

Miyako a 19 ans. En première année d’études supérieures, cette jeune parisienne s’est engagée aux Restos en tant que bénévole il y a tout juste un an. Un vendredi soir par mois, elle effectue des maraudes dans les arrondissements de la capitale. La jeune étudiante représente la nouvelle génération de bénévoles qui n’a pas connu Coluche mais qui décide de se mobiliser.

Maxime est le responsable de production d’une grande entreprise de fromage en Normandie. Chaque mois depuis 2017, il fournit des milliers de fromages aux différents centres de son département. Pour la première fois, il va découvrir ce que deviennent ces fromages dans les centres de distribution. Là où ses dons sont d’une importance qu’il ne soupçonnerait même pas.

Jean-Paul n’est pas bénévole pour les Restos du Cœur. Pourtant, chaque année depuis 30 ans, il récolte des dizaines de milliers d’euros pour l’association. Comment ? Grâce à une vente aux enchères tout à fait particulière. Au cœur des vignes d’Ouveillan, découvrez comment une simple promesse entre Jean-Jacques Goldman et Jean-Paul à fait naitre une mobilisation exceptionnelle !

Dans ce documentaire, vous découvrirez qui sont ces femmes et ces hommes qui se mobilisent pour les Restos du cœur et surtout, comment ils font vivre cette « petite idée » qui dure depuis… 40 ans.