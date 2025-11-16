recherche
Documentaires

"Les gourous de la virilité" : reportage de Martin Weill sur TMC mardi 18 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 16 novembre 2025 165
"Les gourous de la virilité" : reportage de Martin Weill sur TMC mardi 18 novembre 2025

Mardi 18 novembre 2025 à 21:25, TMC diffusera un nouveau reportage inédit de Martin Weill qui s'est intéressé aux gourous de la virilité.

Près de la moitié des moins de 35 ans estiment qu'il est difficile d'être un homme dans la société actuelle. Un malaise grandissant sur lequel surfent des dizaines d'influenceurs. Des gourous de la masculinité qui murmurent à l'oreille de nos ados.

Un phénomène mondial aux conséquences parfois dramatiques : ces derniers mois, en France, les tentatives d'attentats visant des femmes se sont multipliées.

Pour comprendre ce qui séduit les jeunes hommes, Martin Weill et ses équipes sont allés à la rencontre de ces nouveaux prédicateurs et ont enquêté sur les dernières affaires d'adolescents pris dans une spirale de violence.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C Politique&quot; dimanche 16 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

"C Politique" dimanche 16 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

16 novembre 2025 - 15:26

Sur le même thème...

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 16 novembre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 16 novembre 2025 sur France 2

16 novembre 2025 - 15:14

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 16 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 16 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

15 novembre 2025 - 15:16 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...