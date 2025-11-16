"Les gourous de la virilité" : reportage de Martin Weill sur TMC mardi 18 novembre 2025

Mardi 18 novembre 2025 à 21:25, TMC diffusera un nouveau reportage inédit de Martin Weill qui s'est intéressé aux gourous de la virilité.

Près de la moitié des moins de 35 ans estiment qu'il est difficile d'être un homme dans la société actuelle. Un malaise grandissant sur lequel surfent des dizaines d'influenceurs. Des gourous de la masculinité qui murmurent à l'oreille de nos ados.

Un phénomène mondial aux conséquences parfois dramatiques : ces derniers mois, en France, les tentatives d'attentats visant des femmes se sont multipliées.

Pour comprendre ce qui séduit les jeunes hommes, Martin Weill et ses équipes sont allés à la rencontre de ces nouveaux prédicateurs et ont enquêté sur les dernières affaires d'adolescents pris dans une spirale de violence.