"À l'écoute" : La Réunion face aux violences faites aux enfants, mercredi 19 novembre 2025 sur France 2

Mercredi 19 novembre 2025 à 22:50, France 2 diffusera "À l'écoute", un documentaire sur porte sur la lutte contre les violences physiques et sexuelles faites aux mineur.e.s à La Réunion, un département particulièrement touché par ce fléau.

La Réunion occupe la 3ème place des départements les plus touchés par les violences physiques et sexuelles sur mineur.e.s, avec chaque année plus de 6 700 enfants victimes d’abus. Des chiffres alarmants qui ont poussé les autorités locales à agir avec une cellule d’écoute et d’accompagnement des enfants. Pour la première fois, un documentaire suit des pédiatres, des médecins, des psychologues, des policiers et des gendarmes de la Maison de protection des familles au cœur du dispositif intitulé « audition Mélanie ». L’engagement sans faille de celles et ceux qui écoutent la voix des enfants permet de prévenir et d’enrayer les mécanismes de violences intra-familiales.

Depuis 1998, l'audition filmée des mineurs victimes d’agressions sexuelles ou de sévices corporels graves est rendue obligatoire par le code de procédure pénale pour les infractions à caractère sexuel. C'est « l'audition Mélanie » – du nom de la première petite fille à en avoir bénéficié –, mise en place pour la première fois en 1994 à La Réunion. Sur plus de 6 000 signalements par an sur l’île, l’Unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger (UAPED) prend en charge 1 400 enfants. Chaque année, à l'hôpital de Saint-Denis, 800 auditions sont réalisées. Elles sont conduites par les gendarmes, seuls habilités par la loi à recueillir la parole de l’enfant.

Grâce à des personnalités engagées, La Réunion est en avance sur le plan de la lutte contre les violences commises sur mineur.e.s. Les professionnels de santé et de la justice mutualisent leurs forces pour combattre ce fléau. À l'unité de victimologie, gendarmes, policier, pédiatres, psychologues et assistantes sociales travaillent en pluridisciplinarité. Ils constituent le cordon sanitaire et judiciaire chargé d’assurer la protection et le soin des enfants, et de la collecte des preuves des violences subies. Aujourd'hui, toutes les parties prenantes se retrouvent autour de la question de la qualité de l’écoute de la parole de la victime.

Le film montre l'exigence de la mission de celles et ceux qui, au quotidien, écoutent et soignent les enfants maltraités et abusés. Savoir repérer, entendre et accepter la complexité de situations familiales qui accompagnent toujours ces drames… À la tête de l'UAPED, le Dr Albert Montbrun, les adjudants de gendarmerie de la Maison de protection des familles de Saint-Denis, les psychologues et médecins généralistes sont les visages sur lesquels les enfants et leur famille peuvent compter.

Prendre en charge une victime, c’est prendre en charge une famille et son histoire. Quel que soit son âge, dénoncer celui ou celle qui est censé prendre soin de soi est une très grande douleur qui expose au conflit de loyauté. Cette dépendance rend problématique la révélation et ses suites. Aujourd'hui, dans les tribunaux, un plus grand crédit est porté à la parole de l’enfant grâce à une meilleure qualité des auditions, avec pour conséquence directe l’augmentation du nombre de détentions provisoires.