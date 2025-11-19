recherche
"La Shoah en France : le tournant de 1942" à revoir sur NOVO 19 vendredi 21 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 19 novembre 2025 191
Vendredi 21 novembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "La Shoah en France : le tournant de 1942", un documentaire réalisé par Pauline Legrand et François Pomès.

Du printemps 1941 à l’été 1942, près de 80 000 Juifs seront raflés en France, puis déportés. Presque tous mourront en camps de concentration ou d’extermination.

Sans le concours des autorités et de la police française, ces opérations minutieusement préparées par les nazis n’auraient jamais existé.

Grâce à des scènes d’évocations réalistes, des archives et photographies pour certaines inédites, ce film plonge dans les derniers éléments révélés par les recherches historiques pour nous faire vivre, de l’intérieur, ces vagues d’arrestations massives et violentes.

Publié dans Documentaires, Vendredi
Suivez nous...