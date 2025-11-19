"Catastrophes naturelles : survivre au pire" vendredi 21 novembre 2025 sur RMC Découverte

Vendredi 21 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouveau volet inédit de la collection documentaire "Catastrophes naturelles : survivre au pire" : « Tornade au Texas ».

Cette série montre les catastrophes naturelles récentes telles qu'elles se sont produites en temps réel, grâce à des images capturées par des témoins oculaires qui se sont retrouvés au mauvais endroit au bon moment et qui ont courageusement brandi leur téléphone portable pour immortaliser l'œil du cyclone.

Volet 6 • Tornade au Texas

Lorsqu'une série de tornades frappe le Texas et le Kansas en 2022, des centaines de témoins oculaires se retrouvent pris au piège sur leur passage.

Mais alors qu'ils cherchent un abri, ils immortalisent les moments où les tornades détruisent les structures qui les entourent.