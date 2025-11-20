"L'adieu à la viande", la grande histoire des végétariens sur Arte samedi 22 novembre 2025 (vidéo)

À travers les figures qui ont embrassé et défendu le végétarisme, le réalisateur Martin Blanchard propose une exploration de la longue et passionnante histoire de cette pratique alimentaire et des questions qu'elle soulève.

Le végétarisme connaît aujourd’hui un succès inédit en Occident, en particulier auprès des jeunes générations. Si le choix conscient de se passer de chair animale peut sembler une pratique récente, elle n’a rien, pourtant, d’une tendance éphémère et relève d’une histoire longue, souvent méconnue : depuis des millénaires, les hommes se posent la question de savoir s’il est juste de tuer les animaux pour s’en nourrir…

Des jaïns indiens, premiers végétariens avérés de l’histoire, aux hippies californiens, des philosophes romains aux moines bouddhistes japonais, de la Société végétarienne, née à Londres au XIXe siècle, aux tenants allemands de la "Lebensreform" au tournant du siècle suivant, c’est tour à tour la quête de pureté, le refus de la souffrance animale, le souci de la santé et, plus récemment, les préoccupations écologiques qui ont poussé des individus et des groupes entiers à privilégier une alimentation non carnée.

La place de l'humain

Et si les végétariens d’aujourd’hui s’asseyaient en réalité à la table d’une longue lignée de personnages historiques, dont les réflexions ont contribué à nourrir les pratiques contemporaines ?

C’est le postulat de ce passionnant documentaire, qui balaie – sans prosélytisme – plus de trois mille ans d’histoire de cette pratique culturelle, souvent entremêlée de religieux, qu’est l’alimentation. En chemin, on s’arrête sur le destin de figures, illustres ou plus confidentielles, qui ont placé le végétarisme au centre de leur éthique ou contribué à le populariser : les philosophes antique Porphyre de Tyr, Sénèque et Plutarque, le moine saint Benoît, le Mahatma Gandhi, les médecins Anna Kingsford, Harvey Kellogg ou encore Bill Pester, le premier hippie...

Historiens de l’alimentation, anthropologues et philosophes d’aujourd’hui explorent toutes les facettes d’une pratique qui pose, depuis son origine, la question cruciale de la place de l’humain dans le monde.