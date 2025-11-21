"2005, état d'urgence" retour sur l'affaire Zyed et Bouna à Clichy-sous-Bois dimanche 23 novembre 2025 sur France 5

Dimanche 23 novembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera "2005, état d'urgence" une série documentaire qui revient sur la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré qui a déclenché les émeutes de 2005 partout en France.

La mort de Zyed et Bouna à Clichy-sous-Bois, en 2005, déclenche des émeutes dans toute la France et reste dans toutes les mémoires. À travers les récits croisés des familles et des acteurs de l’époque, cette série révèle pourquoi et comment ce drame a marqué l’histoire contemporaine du pays.

Le 27 octobre 2005, Bouna Traoré, 15 ans, et Zyed Benna, 17 ans, deux collégiens de Clichy-sous-Bois, meurent électrocutés alors qu’ils se sont réfugiés dans l’enceinte d’un transformateur électrique pour échapper à la police.

Muhittin Altun, 17 ans, qui les accompagnait, est grièvement brûlé.

Ce drame provoque une série d’émeutes qui s’étendent à l’ensemble du territoire trois semaines durant et entraîne la déclaration de l’état d’urgence par le gouvernement de l’époque dirigé par Dominique de Villepin, une première depuis la guerre d’Algérie.

En mai 2015, au terme d’une procédure judiciaire de dix ans, deux policiers, mis en examen pour non-assistance à personne en danger, sont relaxés.

Cette série retrace l’enchaînement des événements qui ont conduit à cette tragédie et à l’embrasement qui s’en est suivi. Elle a pour ambition de donner sens à ces trajectoires de vie, celles de Zyed, de Bouna, de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de leurs amis…

C'est le tissage de leur récit ensemble qui permet de comprendre en quoi ce drame, que certains commentateurs ont voulu réduire à un simple « fait divers », constitue un épisode à part entière de l’histoire contemporaine de notre pays.

Une série documentaire en 3 épisodes de 45 minutes écrite et réalisée par Gwenael Bourdon, Marie-Pierre Jaury et Pierre Chosson Hedi Sassi, narrée par Abd Al Malik.