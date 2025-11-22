recherche
Documentaires

"Adolescentes", un regard intime sur le passage à l’âge adulte lundi 24 novembre sur France 4

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 22 novembre 2025 152
Lundi 24 mars 2025 à 21:05, à l’occasion du Mois du film documentaire, France 4 diffusera "Adolescentes", un regard intime sur le passage à l’âge adulte.

Emma et Anaïs sont inséparables et, pourtant, tout les oppose.

"Adolescentes" suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les premières fois.

À leurs 18 ans, on se demande alors quelles femmes elles sont devenues et où en est leur amitié.

À travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années.

Un long métrage documentaire réalisé par Sébastien Lifshitz avec Emma Jaubert et Anaïs Chambaudie.

Suivez nous...