"Félins", un document raconté par François Morel à revoir sur France 5 lundi 24 novembre (vidéo)

Lundi 24 novembre 2025 à 21:05, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire "Félins" de la BBC, réalisé par Sara Douglas et Anna Place, raconté par François Morel.

Les félins ont la réputation d’être des créatures secrètes, mystérieuses et particulièrement difficiles à filmer. Leurs facultés d’adaptation exceptionnelles, leur ingéniosité et leur curiosité leur ont permis de conquérir une très grande variété d’écosystèmes. Ce portrait de famille va nous faire découvrir l’immense diversité d’habitats, de morphologies et de stratégies de prédation des 40 espèces qui la composent.

La savane africaine est le territoire du roi des animaux. Le lion est le plus fort des félins mais aussi le seul à vivre en société. Les femelles sont la clé de voûte de l’unité de la troupe, que des mâles rejoignent temporairement. La coopération entre femelles permet de chasser de gros gibiers et de veiller sur les petits.

Mais la plupart des félins sont des combattants solitaires. Ainsi, le plus petit d’entre eux, le chat rubigineux des forêts du Sri Lanka, même s’il tient dans la paume d’une main, n’en est pas moins un prédateur redoutable.

Les sommets de l’Himalaya abritent le plus altier et le plus solitaire des félins, le léopard des neiges, que peu d’équipes de tournage ont réussi à filmer.

Le plus rapide des grands chats est le guépard, sprinter hors pair et chasseur agile des plaines d’Afrique. Ses facultés en font même le plus rapide des animaux terrestres.

Sur les terres baignées par la mousson, on découvre un félin surprenant et très rarement filmé, le chat pêcheur, qui utilise ses pattes partiellement palmées et ses vibrisses pour attraper ses proies dans les marais. D’autres félins ont apprivoisé les milieux aquatiques. Le jaguar se nourrit de tortues venues pondre sur les plages du Costa Rica. Et le lynx roux arpente les plages de Californie et se jette à l’eau pour capturer des mouettes.

Le plus imposant et pourtant le plus secret d’entre tous est certainement le majestueux tigre des marais qui peuple la mangrove des Sundarbans.

Enfin, le plus grand prédateur de la famille n’est pas celui que l’on croit. Le minuscule chat à pieds noirs d’Afrique attrape ses proies 6 fois sur 10. Ce record fait de ce chat aux allures inoffensives le meilleur chasseur d’Afrique.