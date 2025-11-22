recherche
"ELLE et nous, 80 ans d'émancipation" : document inédit diffusé sur T18 lundi 24 novembre

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 22 novembre 2025
"ELLE et nous, 80 ans d'émancipation" : document inédit diffusé sur T18 lundi 24 novembre

Lundi 24 novembre 2025 à 21:00, T18 diffusera "ELLE et nous, 80 ans d'émancipation", un documentaire inédit réalisé par Dominique Eloudy-Lenys.

À l’occasion des 80 ans du magazine ELLE, T18 propose une soirée exceptionnelle avec la diffusion du documentaire inédit « ELLE et nous, 80 ans d'émancipation », réalisé par Dominique Eloudy-Lenys.

Ce film de 70’ retrace 80 ans d’émancipation des femmes en France, à travers le regard du magazine ELLE, depuis sa création en 1945.

Ce documentaire mêle archives rares, témoignages intimes et analyses éclairantes pour explorer le rôle singulier de ce média féminin dans les grandes mutations sociales et féministes.

La diffusion de ce documentaire sera suivi d’un débat en plateau animé par Ava Djamshidi, rédactrice en chef de magazine ELLE, accompagnée de la directrice de la rédaction, Véronique Philipponnat.

