"Adolescents et criminels" : L'affaire de Florian, 14 ans, qui a tué une enfant de 2 ans et demi, sur NOVO 19 lundi 24 novembre

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 22 novembre 2025
Lundi 24 novembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera un épisode de la série documentaire « Adolescents et criminels : comment ont-ils basculés ? » consacré à un adolescent de 14 ans, Florian, qui a tué une enfant de 2 ans et demi.

Chaque année, plus de 90 000 mineurs sont jugés au pénal. Certains ont commis l’irréparable et sont devenus des violeurs ou des meurtriers. Des affaires douloureuses qui ont détruites à jamais des familles. Grâce à des archives et aux témoignages poignants des proches des victimes, mais aussi d’experts judiciaires et psychiatriques, plongez au cœur de ces affaires criminelles.

Comment et surtout pourquoi ces mineurs ont-ils, du jour au lendemain, commis l’irréparable ?

Le 21 mai 2018, à Mairieux (Nord), le corps de la petite Léa est retrouvé dans le ruisseau qui traverse le domicile de ses grands-parents. Le constat du médecin légiste est insoutenable : l’enfant âgé de deux ans et demi a été poignardé,  étranglé puis noyé.

Très vite, les soupçons des gendarmes vont se diriger vers Florian, un adolescent âgé de 14 ans placé en famille d’accueil chez les grands-parents de la victime. Le mineur avait déjà été signalé à plusieurs reprises pour des comportements inadaptés, notamment d'ordre sexuel.

Aujourd’hui, la famille de Léa s’insurge face à l’inaction des services sociaux. Le drame aurait-il pu être évité ?
Dernière modification le samedi, 22 novembre 2025 15:18
