Lundi 24 novembre 2025 à 21:10, RMC Life diffusera "Brigitte Macron : son combat contre le mensonge", un documentaire inédit qui revient sur le combat de la première Dame face à une rumeur tenace et virale.

C’est une rumeur qui empoisonne la vie de Brigitte Macron, et celle de l’Élysée, depuis quatre ans. Une rumeur selon laquelle la première Dame serait en fait un homme. Plus précisément son frère, Jean-Michel Trogneux.

L’histoire prêterait à sourire si cette théorie n’était devenue l’une des fake news les plus virales au monde, partagées sur les réseaux sociaux par des millions de personnes.

Comment cette folle rumeur a-t-elle pris une telle ampleur ? Qui se cache derrière ces attaques ? Et qui en est vraiment la cible, au-delà de la Première Dame ?