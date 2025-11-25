recherche
"Le mystère du tombeau d'Alexandre le Grand" sur France 5 jeudi 27 novembre 2025 (vidéo)

Jeudi 27 novembre 2025 à 21:05 sur France 5 dans "Science grand format", Mathieu Vidard vous proposera de revoir « Le mystère du tombeau d'Alexandre le Grand », un documentaire réalisé par Tom Cook et Bertie Fenton.

Mort à seulement 32 ans, Alexandre le Grand est pourtant devenu une figure historique mythique.

Durant douze années, cet illustre conquérant de l’Égypte antique a enchaîné les victoires militaires et régné avec succès sur un vaste empire.

Célébré de son vivant comme un héros, son tombeau a longtemps fait l’objet d’un véritable culte. D’abord exposée en Égypte à Memphis, sa dépouille sera plus tard transférée à Alexandrie, la cité qui porte son nom. Au fil du temps, les fondations de cette ville ont disparu et le tombeau est tombé dans l’oubli. Depuis des décennies, l’emplacement de sa sépulture reste donc un mystère.

Des archéologues sont récemment repartis sur les traces d’Alexandre le Grand dans l’espoir de retrouver sa dernière demeure.
Suivez nous...