"AF447 Rio/Paris : scénario d'un crash et d'une enquête hors-normes" sur RMC Découverte jeudi 27 novembre

Jeudi 27 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "AF447 Rio/Paris : scénario d'un crash et d'une enquête hors-normes" réalisé par Margot Zaparucha.

Alors que le procès pour homicides involontaires de la compagnie Air France et du constructeur Airbus s’est ouvert en septembre dernier devant la cour d’appel de Paris, ce documentaire nous plonge au cœur d’une des enquêtes les plus complexes de l’histoire de l’aviation commerciale française.

Dans la nuit du 1er juin 2009, le vol AF447 reliant Rio à Paris disparaît mystérieusement au-dessus de l’Atlantique. Comment un Airbus A330 réputé pour sa fiabilité a-t-il pu se volatiliser ? Pendant des mois, l’appareil demeure introuvable, et ce n’est que lorsque les boîtes noires sont retrouvées que l’on perce les secrets de cette nuit tragique.

« Hors de contrôle » reconstitue, minute après minute, la traque sans précédent menée par les experts du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA).

Grâce à des images inédites, au récit de ceux ayant participé aux opérations de recherche, à l’expertise d’ingénieurs aéronautiques ainsi qu’aux témoignages bouleversants des familles de victimes, le film retrace le scénario d’une tragédie qui s’est jouée en seulement 4 minutes et 23 secondes.