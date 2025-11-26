recherche
"L'humour à la française" un document inédit diffusé sur France 3 vendredi 28 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 26 novembre 2025 147
"L'humour à la française" un document inédit diffusé sur France 3 vendredi 28 novembre 2025

Vendredi 28 novembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera "L'humour à la française", une plongée au cœur des sketchs des humoristes qui s’amusent de nos manies, nos travers, nos habitudes et nous font rire avec talent de ce que nous sommes, nous les Français !

La France, les humoristes l’ont autant dans le viseur que dans le cœur. Jouant sur nos comportements, ils sont devenus au fil du temps les meilleurs observateurs de la France et de nos vies.

Qui aime bien châtie bien ! Au-delà de l’autodérision, c’est certainement par amour que nos humoristes taquinent l’Hexagone, sa culture, ses régions et ses habitants.

Il existe même une tradition d’artistes issus de milieux populaires qui, parce qu’ils sont attachés à leurs régions, savent mieux que personne se moquer de la France et des Français.

De Dany Boon aux Inconnus, de Gad Elmaleh à Elodie Poux, leur humour est une loupe grossissante qui nous renvoie à ceux que nous sommes en poussant plus ou moins le trait.

Alors, à quoi ressemblons-nous vraiment ? En quoi sommes-nous restés les mêmes ? En quoi avons-nous changé ?

Grâce à des sketchs devenus cultes de Muriel Robin à Elie Kakou, des Bodin’s à Raymond Devos, de Sylvie Joly à Jamel Debbouze… c’est à une autre analyse de la France que nous invite ce documentaire hilarant, pour rire ensemble de nos travers, et pour défendre la plus grande de nos qualités : notre sens de l’humour… à la française !

Avec la participation de : Pascal Légitimus, Les Chevaliers du Fiel, Caroline Vigneaux, Anthony Kavanagh, Mado la Niçoise, Patrick Bosso, Jeanfi Janssens, Pierre Thevenoux, Philippe Chevallier, Gérémy Crédeville et Zize Dupanier.

Documentaires
Suivez nous...