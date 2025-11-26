"J'irai dormir chez les Gaulois" avec Antoine de Maximy vendredi 28 novembre 2025 sur RMC Découverte

Vendredi 28 novembre 2025 à 21:10, Antoine de Maximy vous proposera de revoir un numéro de "J'irai dormir chez vous" tourné... en France. Ce sera donc pour l'occasion "J'irai dormir chez les Gaulois".

Pour ce deuxième numéro en France, Antoine repart avec sa décapotable hors d'âge à la rencontre des Gaulois du 21ème siècle. Ceux qui vivent autrement ou qui ont une belle énergie.

Il commence son voyage dans la vallée de la Maurienne. Il rencontre Jean-Paul, un éleveur à la retraite qui l'emmène dîner chez sa femme Colette. Au moment de repartir, la vieille 504 refuse de démarrer. Il passe la nuit chez eux.

Puis Antoine se rend en Aveyron où des gens vivent dans des cabanes au milieu d’une forêt de 75 hectares. Il est reconnu immédiatement et bien accueilli. Ceux qui vivent là lui racontent comment ils se sont organisés en communauté et surtout pourquoi ils ont choisi ce mode de vie.

Plus tard, alors qu'il traverse une petite bourgade dans le Territoire de Belfort, son attention est attirée par une quinzaine de caddies remplis de petits cailloux devant une maison. Il finit par trouver le numéro du propriétaire. L'homme, enthousiaste, lui explique qu’il veut refaire l'entrée de sa propriété mais qu'avec sa manie de tout garder, il ne s'en sort pas.

C'est dans la Drôme qu'il découvre l'association Ecoravie, un habitat groupé intergénérationnel. Leurs habitants, parfaitement intégrés dans la société, lui expliquent leur principe de fonctionnement. Ils sont à la fois locataires et propriétaires du lieu. Et la solidarité tient une grande place entre eux.

Pour terminer, Antoine se rend dans le camp naturiste de Montalivet en Gironde. Mais comment entrer ? Heureusement, il croise Vasco qui l'emmène chez sa mère Coco qui vit là à l'année. Une femme étonnante qui va fêter ses 94 ans.