"Adolescents et criminels" sur l'affaire de Paul, 15 ans, qui a tué ses parents, lundi 1er décembre 2025 sur NOVO 19

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 29 novembre 2025 275
Lundi 1er décembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera un numéro de la collection documentaire "Adolescents et criminels : comment ont-ils basculés ?" : « Paul, 15 ans, tue ses parents à coups de couteau ».

Chaque année, plus de 90 000 mineurs sont jugés au pénal. Certains ont commis l’irréparable et sont devenus des violeurs ou des meurtriers. Des affaires douloureuses qui ont détruites à jamais des familles. Grâce à des archives et aux témoignages poignants des proches des victimes, mais aussi d’experts judiciaires et psychiatriques, plongez au coeur de ces affaires criminelles.

Comment et surtout pourquoi ces mineurs ont-ils, du jour au lendemain, commis l’irréparable ?

« Paul, 15 ans, tue ses parents à coups de couteau ».

Le 26 septembre 2000 au matin, dans le petit village de Lebetain, Paul, âgé de 15 ans, déambulait seul dans la rue, couvert de sang, en tenant des propos inquiétants : « On a tué mes parents ! ».

En arrivant au domicile de l’adolescent, les gendarmes firent une macabre découverte. Les parents de Paul gisent dans leur lit, lardés de plus de 150 coups de couteau. Le fils unique de la famille, seul témoin de ce massacre, va alors livrer aux enquêteurs différentes versions avant qu’il ne devienne le suspect n°1.

Publié dans Documentaires, Lundi
