"Écrire la vie : Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens" sur France 5 mercredi 3 décembre 2025 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 1 décembre 2025
Mercredi 3 décembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera le documentaire "Écrire la vie : Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens" réalisé par Claire Simon.

Première Française à recevoir le Nobel de littérature, Annie Ernaux inspire une quête d’émancipation.

Devenue figure majeure du féminisme contemporain et première Française à recevoir le Nobel de littérature, Annie Ernaux incarne pour beaucoup une source d’émancipation individuelle et collective. Mêlant l’intime à l’universel, son œuvre explore des thèmes essentiels : la honte sociale et le transfuge de classe (La Place, La Honte), la condition féminine (La Femme gelée), la sexualité (Passion simple, Se perdre), l’avortement clandestin (L’Événement) ou encore la perte d’un parent (Une femme). À travers une écriture sobre et puissante (qu’elle qualifie elle-même d’« écriture plate »), elle restitue à la femme sa légitimité et décrit, pas à pas, la lente construction d’une identité arrachée aux contraintes sociales.

La cinéaste Claire Simon lui consacre un portrait original en donnant la parole aux élèves et enseignants. Comment l’œuvre d’Annie Ernaux est-elle enseignée dans les collèges, lycées, universités ? Comment est-elle reçue, étudiée, apprise ? Comment la jeunesse d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, s’empare-t-elle des écrits d’Annie Ernaux ?

En posant sa caméra dans les salles de classe, Claire Simon capte l’impact vivant des mots d’Annie Ernaux : leur pouvoir d’éveil, leur capacité à faire vaciller les certitudes et à nourrir de nouvelles consciences. À travers ce regard porté sur la transmission, Claire Simon montre comment l’œuvre d’Annie Ernaux, désormais inscrite dans l’histoire littéraire mondiale, continue d’inspirer une jeunesse en quête de liberté et de sens.
