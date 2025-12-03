recherche
"Détectives privés : leurs enquêtes en direct" sur RMC Story vendredi 5 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 3 décembre 2025 328
Vendredi 5 décembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera le premier épisode de la série documentaire inédite "Détectives privés : leurs enquêtes en direct" réalisée par Stéphane Munka et Victor Munka.

Détectives privés. Ils seraient plus de 1500 en France à exercer ce métier aussi mystérieux que confidentiel. Filatures, planques, recherches de preuves, ils traquent sans relâche la fraude, l’adultère, le mensonge.

Véritables auxiliaires de justice, au service des particuliers comme des entreprises, ils sont chaque jour sur le terrain à la recherche de la vérité.

En immersion, durant plusieurs mois, les équipes de cette série documentaire ont pu les suivre dans leurs missions les plus périlleuses, à la découverte de leurs méthodes et de leurs astuces les plus étonnantes.

Épisode 1 

Spécialiste des escrocs à l’assurance-maladie, Bruno Hecquet, dans le nord de la France, est sur la piste d’une femme qui simulerait une infirmité.

Bruno Boivin et les limiers de l’agence Codiv traquent les véhicules volés, et prennent tous les risques lors de véritables courses-poursuites dans toute l’Île-de-France.

A Marseille, Bastien, est sur les traces de Xavier Dupont de Ligonnès, le plus célèbre fugitif français.

Enfin, dans le sud-ouest de la France, Luc le Cadre fait tout pour résoudre un violent conflit de voisinage.
Publié dans Documentaires, Vendredi
Suivez nous...