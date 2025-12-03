"Da Vinci Code : La véritable histoire du Graal" sur RMC Découverte vendredi 5 décembre 2025 (vidéo)

Vendredi 5 décembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Da Vinci Code : La véritable histoire du Graal", un documentaire inédit réalisé par Thierry Fessard et Hugo Hernandez.

"The Da Vinci Code" a fasciné le monde entier. Adapté du roman phénomène de Dan Brown, le film de Ron Howard a rassemblé plus de 800 millions de dollars au box-office mondial et plus de 4,2 millions de spectateurs en France. Un succès planétaire qui a relancé la fascination autour du plus grand mystère de tous les temps : le Saint Graal.

Et si le Graal n’était pas une coupe, mais un secret que l’Église protège depuis des siècles ? Selon le roman, Jésus et Marie-Madeleine auraient eu une descendance, dissimulée par une société secrète, le Prieuré de Sion, dont Léonard de Vinci aurait été l’un des maîtres.

Dan Brown affirme que de nombreux éléments de son intrigue s’appuient sur des faits réels… mais où s’arrête la vérité, et où commence la fiction ?

En s’appuyant sur l’expertise d’historiens et d’historiennes, ce documentaire fait la lumière sur les fondements historiques du "Da Vinci Code".

Une enquête captivante pour démêler la réalité du mythe.