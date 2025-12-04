"Alfred Nobel et Bertha von Suttner : Un prix pour la paix" sur Arte samedi 6 décembre 2025

À voir sur Arte samedi 6 décembre à 20:55, "Alfred Nobel et Bertha von Suttner - Un prix pour la paix", un docu-fiction inédit réalisé par Daniel Skogström et David Walter Bruckner.

En 1875, l’industriel suédois Alfred Nobel, inventeur de la dynamite, à la tête d’une immense fortune après avoir surmonté une succession de revers, cherche une secrétaire polyglotte. C’est ainsi que Bertha Kinsky, artistocrate autrichienne désargentée, gagnant sa vie comme gouvernante, pose ses valises dans son hôtel particulier parisien. Mais leur communion, tissée de complicité intellectuelle, est de courte durée : Bertha retourne à Vienne pour épouser Arthur von Suttner, le fils de ses anciens employeurs.

Fuyant le scandale, le couple s’exile en Géorgie, où la jeune femme est témoin des horreurs de la guerre russo-turque de 1877-1878. Devenue journaliste et écrivaine, elle connaît un succès retentissant avec le roman pacifiste Bas les armes !, puis s’impose à la vice-présidence du Bureau international de la paix, fondé en 1891. Tandis qu’Alfred travaille à l’élaboration d’une poudre à canon sans fumée – ce qui lui vaut d’être surveillé par la police secrète française –, Bertha, lettre après lettre, n’a de cesse d’essayer de le rallier à son combat.

Les dernières volontés de son ami, disparu fin 1896, confirment la haute opinion qu’elle avait de lui : elles prévoient la création de prix annuels devant honorer celles et ceux qui ont "apporté le plus grand bénéfice à l'humanité", dans les domaines de la chimie, la physique, la médecine, la littérature et... la paix.

Destins parallèles

Pendant vingt ans, par-delà leurs origines sociales contrastées et leurs parcours en apparence opposés, cet industriel ambitieux et paradoxal, fabricant d'armes désireux de servir l'humanité, et cette infatigable militante pacifiste ont entretenu une amitié aussi surprenante que fidèle, qui donna naissance au prix Nobel de la paix – dont Bertha von Suttner fut récipiendaire en 1905.

S’appuyant sur leur correspondance, ce documentaire entrelace animation, scènes de reconstitution particulièrement soignées, archives et interventions de spécialistes pour retracer leurs destins parallèles dans une Europe bouleversée par la révolution industrielle et menacée par les guerres.

Un récit captivant où se croisent foi en la science, amours contrariées, soif de réussite et espoir fou d’un monde durablement en paix.