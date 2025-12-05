"Groenland, annexe-moi si tu peux" sur France 5 dimanche 7 décembre 2025

Dimanche 7 décembre 2025 à 21:05 dans "Le monde en face", France 5 diffusera « Groenland, annexe-moi si tu peux », un document inédit réalisé par Walid Berrissoul.

En janvier 2025, le « Trump Force One » se pose à Nuuk, capitale glacée du Groenland. Le fils du président, Donald Trump Junior, vient y vendre le rêve MAGA tandis que son père inaugure son second mandat en menaçant d’annexer le territoire danois « pour la sécurité nationale ».

Peuplée de seulement 57 000 Groenlandais, la plus grande île du monde, composée essentiellement de glace et au climat hostile, se trouve au cœur des convoitises. Sa position stratégique dans l’Arctique aiguise les rivalités entre les empires russes, chinois et américains pour le contrôle des futures routes commerciales du Grand Nord.

Sous la banquise, un trésor, les terres rares, indispensables à la technologie et à la défense, attise la fièvre extractiviste.

Au milieu de ces nouveaux enjeux, le peuple groenlandais et leur parole, qui se libère face à une douloureuse histoire coloniale avec le Danemark – stérilisations forcées, exils imposés, pollution radioactive par l’armée américaine.

Aujourd’hui, les Inuits relèvent la tête. Entre promesses de richesse et menaces sur leur mode de vie bouleversé par la fonte des glaces, ils cherchent à reprendre la maîtrise de leur destin.

Ce documentaire sera suivi d'un débat présenté par Aurélie Casse avec :

Walid Berrissoul, réalisateur,

Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur,

Lucas Menget, grand reporter

Emmanuel Hache, économiste des ressources naturelles à l’IFP Energies nouvelles.