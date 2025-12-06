recherche
"La fabrique des idées" : Institut Montaigne, penser la société de demain, dimanche 7 décembre 2025 sur France 5

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 6 décembre 2025
"La fabrique des idées" : Institut Montaigne, penser la société de demain, dimanche 7 décembre 2025 sur France 5

Dimanche 7 décembre 2025 à 23:00, France 5 rediffusera le premier volet de la série documentaire "La fabrique des idées" qui sera consacré à l'Institut Montaigne.

Cette collection de 4 documentaires nous offre une plongée rare dans les coulisses du pouvoir, pour rendre lisibles les mécanismes invisibles de l’influence et des décisions. Comment naissent les rapports qui influencent la politique de notre pays ? Qui les écrit ? Quels en sont les impacts sur notre quotidien ?

Entre réunions confidentielles, débats d’idées et stratégies d’influence, La fabrique des idées interroge le lien entre la pensée et l’action, entre le débat intellectuel et la décision politique.

Institut Montaigne : penser la société de demain

Pour la première fois, une caméra pénètre au cœur de l’un des think tanks les plus influents de France : l’Institut Montaigne, laboratoire d’idées fondé par Claude Bébéar en 2000, aujourd’hui dirigé par Henri de Castries, président, et Marie-Pierre de Bailliencourt, directrice. Ce film documentaire, au croisement du pouvoir, de la réflexion et de la pédagogie, révèle les coulisses d’un univers où se conçoivent les grandes orientations de demain.

Au 59 rue de la Boétie, dans un immeuble haussmannien discret, se joue parfois l’avenir de la France.

Le film suit trois projets majeurs portés par les experts de l’Institut :

Johanna Couvreur et le projet Sésame, qui repense la prise en charge de la santé mentale.

Hugues Bernard et la fracture alimentaire, une étude sur l’impact du sucre et de l’alimentation sur la santé publique.

Mathieu Duchâtel, directeur des études internationales, sur la sécurité économique et technologique de la France et de l’Europe.

En fil rouge, la directrice Marie-Pierre de Bailliencourt, femme de réseaux et d’idées, incarne une nouvelle ère de la réflexion publique, entre stratégie, innovation et influence.

Ce documentaire, réalisé par Lisa Beauval et Delphine Welter, dévoile un monde où s’entrecroisent patrons du Cac 40, experts internationaux et responsables politiques.

Suivez nous...