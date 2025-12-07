"Miss France 2025 : le parcours d'une miss hors du commun" sur TF1 dimanche 7 décembre 2025

Dimanche 7 décembre 2025 à 14:50, TF1 rediffusera le documentaire « Miss France 2025 : le parcours d'une miss hors du commun », un portrait intime d'Angélique Angarni-Filopon, explorant son année hors-norme entre la lumière de son triomphe historique et l'ombre des défis personnels et de l'exposition médiatique.

Le 14 décembre dernier, Angélique Angarni-Filopon est entrée dans l'histoire : à 34 ans, elle est devenue la première Miss Martinique couronnée Miss France en plus d'un siècle de concours. Son sacre a ému la France entière, porté par un discours vibrant en hommage à toutes ces femmes à qui l'on a dit qu'il était "trop tard".

Pour Angélique, c'est le rêve d'une enfant enfin accompli, quatorze ans après une première tentative infructueuse : une revanche sur le temps, la persévérance d'une femme qui n'a jamais cessé d'y croire. Très vite, elle découvre l'univers des défilés et des tapis rouges, les showrooms de haute couture, les cérémonies officielles... mais aussi la pression, l'exposition et cette exigence d'incarner un idéal.

Pour la première fois, Miss France 2025 se raconte, sans fard : une année entre lumière et obscurité, entre rêves accomplis et tempêtes intérieures. Car derrière les strass, la violence des réseaux sociaux la frappe de plein fouet. Face au tumulte, à la haine, aux doutes, comment Angélique a-t-elle tenu bon ? Comment a-t-elle transformé la douleur en résilience, et son couronnement en message d'espoir ? Un récit intime et bouleversant, depuis l'instant de son sacre historique jusqu'aux coulisses d'une année hors-norme.

Entre triomphe et blessures, le portrait d'une reine d'un nouveau genre !