"Cuisine solidaire, ça mijote ensemble" sur France 5 mardi 9 décembre 2025

Mardi 9 décembre 2025 à 21:05 France 5 diffusera « Cuisine solidaire, ça mijote ensemble », un document inédit de Lionel Baillon qui parle de la précarité alimentaire en France et des initiatives de solidarité qui se développent pour y faire face.

On estime qu’en France plus de 10 millions de personnes ont recours à l’aide alimentaire.

Étudiants, parents isolés, retraités, familles avec un seul salaire, cette précarité touche toutes les classes d’âge et s’est aggravée avec l’inflation galopante dans le secteur de l’alimentation. Pour beaucoup, se nourrir est devenu la variable d’ajustement.

Face à cette réalité, les initiatives se multiplient pour nourrir, réconforter et insérer. Déjeuner où l’on met la main à la pâte, menu à 1 euro, atelier pour apprendre à cuisiner sainement et pas cher ou dîner préparé par des chefs étoilés, les cuisines solidaires se multiplient en France. Certains, à travers la cuisine, ont même décidé de venir en aide aux plus fragiles et misent sur leur petit truc en plus !

Alors cuisiner ensemble, est-ce la nouvelle recette du vivre ensemble ? L’entraide se joue-t-elle dans nos assiettes ?

Embarquez dans une France où la solidarité se mijote au quotidien !