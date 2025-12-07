"L'énigme des témoins de Jéhovah" à revoir sur RMC Story mardi 9 décembre 2025

Mardi 9 décembre 2025 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir "L'énigme des témoins de Jéhovah", un documentaire réalisé par Vincent Nequache.

Les témoins de Jéhovah sont célèbres dans le monde entier pour venir sonner aux portes des gens et tenter de les convertir... Mais qui sont-ils derrière leur aspect gentil et propre sur eux ?

Ce sont avant tout des membres d’une organisation religieuse dont le prosélytisme a permis de convertir près de 8 millions d'adeptes dans le monde et de devenir puissante, riche et très bien structurée. La clé de leur patrimoine : faire construire des bâtiments par des bénévoles et les revendre quinze ou 20 ans plus tard.

C’est ensuite un mouvement exclusivement dirigé par des hommes, qui fonctionne comme une multinationale de la foi, dont le fonds de commerce est l'annonce d'une fin du monde imminente : seuls seront sauvés les membres de l’organisation.

Pour mériter la vie éternelle, les témoins de Jéhovah sont prêts à tous les sacrifices, comme par exemple, refuser les progrès médicaux et en particulier les transfusions sanguines. C'est encore au nom de la Bible qu'ils encouragent leurs adeptes à rejeter des proches qui ne veulent plus appartenir au mouvement. Mais d'autres pratiques, comme la non dénonciation des crimes pédophiles, ont, elles aussi, entaché la réputation des témoins de Jéhovah.

Grâce aux témoignages de victimes, d’anciens membres des Témoins de Jéhovah, et des plus grands experts du mouvement, ce document va vous montrer l'envers du décor de cette communauté très fermée qui, depuis près de 150 ans, vit en marge de la société.

Voici l'histoire d'un mouvement controversé qui, par ses pratiques autoritaires et intransigeantes et ses croyances absolutistes, a brisé des familles et détruit des vies... les Témoins de Jéhovah.