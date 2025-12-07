"Airbus : la techno des géants du ciel" à revoir sur RMC Découverte mardi 9 décembre 2025 (vidéo)

Mardi 9 décembre 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le documentaire « Airbus : la techno des géants du ciel » consacré à trois fleurons de technologie : L'A320, l'A380 et l'A350.

Ils sillonnent le ciel, franchissent les océans, nous transportent d'un monde à l'autre en défiant chaque jour les lois de la gravité : les avions de ligne sont des merveilles de technologie qui repoussent sans cesse les limites de la connaissance. Dans ce domaine, les ingénieurs européens comptent parmi les meilleurs du monde. En 40 ans, ils ont créé trois appareils exceptionnels, trois légendes qui ont changé à jamais l'histoire de l'aéronautique commerciale.

C'est le cas de l'A380. Il n'a été produit qu'à 254 exemplaires, mais personne ne l'a oublié. 79 mètres d'envergure, 24 mètres de hauteur, pour embarquer sur 2 ponts complets plus de passagers qu'aucun autre au monde. Un paquebot des airs au poids hors norme, qui glisse dans le ciel grâce à des trésors d'ingénierie.

Son successeur, l'A350, est l'avion le plus moderne du monde. Comme un rapace dans les airs, il optimise la forme de sa voilure pour voler plus loin en consommant moins. Une innovation rendue possible par sa conception unique : 53% de sa structure est en fibre de carbone. Jamais encore un avion de ligne n'avait utilisé autant de matériau composite.

Mais si ces deux modèles révolutionnaires ont pu exister, c'est parce qu'un autre avait auparavant tout changé. L'A320, l'appareil qui a ouvert une nouvelle ère dans l'aviation civile. Comme sur un avion de chasse, il propose à la place du manche de pilotage traditionnel un joystick qui transmet les ordres du pilote convertis en signaux électriques aux commandes de vol. Un avion tellement visionnaire qu'il est encore, 40 ans après, le plus vendu au monde.

L'A320, l'A380 et l'A350, trois fleurons de technologie, trois symboles du savoir-faire des ingénieurs européens.