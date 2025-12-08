"Hallyday par David", un document inédit diffusé sur M6 mercredi 10 décembre 2025 (vidéo)

Pendant plus d’un an, de Paris à Los Angeles, David Hallyday a accepté d’ouvrir les portes de son intimité et de son clan pour la réalisation du documentaire "Hallyday par David" qui sera diffusé sur M6 mercredi 10 décembre 2025 à 21:10.

L’artiste se livre ici comme jamais sur son histoire d’homme, de fils, de mari, de frère et de père.

Entre des archives personnelles et la parole rare de son premier cercle, un récit inédit sur une vie et sur cette famille dont David Hallyday se révèle aujourd’hui le pilier.

Avec les témoignages de : Sylvie Vartan, Alexandra Smet, Laura Smet, Tony Scotti, Darina Scotti-Vartan, Florent Pagny, Pascal Obispo, Pierre Jaconelli, Arno Santamaria, Erik Goodal, Jérome Corcos, Jean-Marie Périer, Michel Mallory.

5 questions à David Hallyday

Propos extraits du dossier de presse fourni par M6.

Pour la première fois, vous avez accepté d’ouvrir les portes de votre intimité et de votre clan, pourquoi avoir eu envie de faire ce film intimiste ?

Pour être honnête, je n’étais pas très motivé à me raconter à nouveau. Il y a déjà eu un documentaire sur moi mais la production m’a convaincu que celui-ci serait différent et ils ont eu raison, nous sommes vraiment allés sur autre chose. Quand ils m’ont contacté, je commençais ce projet dingue de tourner avec un énorme show : “Requiem pour un fou”, que je voulais faire pour mes enfants et pour laisser une trace. Finalement ce film s’est inscrit dans cette démarche de transmission et ils sont restés 1 an avec moi pour fabriquer ce documentaire.

Que pensez-vous du résultat ?

J’ai été très ému en le visionnant. Je me reconnais vraiment dans ce film et je retrouve parfaitement les différentes facettes de mon histoire familiale. Il y a beaucoup d’émotions. Je dis des choses que je n’avais jamais dites auparavant.

Vous racontez ce film, mais vous n’êtes pas seul, votre cercle proche (mère, sœurs, épouse, amis…) a également accepté de témoigner.

Oui et cela m’a fait super plaisir qu’ils acceptent. Voir sa famille, ses copains et des amis de longue date que je n’avais pas vus depuis longtemps, porter leur regard sur différents moments forts de sa vie, cela fait chaud au cœur et j’ai appris des choses. Il y a vraiment des moments très forts dans leurs témoignages.

Votre père y est aussi présent d’une autre manière. Est-ce l’occasion pour vous de passer encore un peu de temps avec lui, comme sur scène durant votre tournée ?

Je n’ai besoin de rien pour penser à lui… Nos parents sont toujours dans nos cœurs.

Que souhaiteriez-vous que les gens pensent/ ressentent après l’avoir vu ?

Les gens penseront ce qu’ils veulent (rires). En prenant du recul, je pense que c’est un film honnête, sincère et profond dans lequel on apprend des choses. J’espère qu’ils passeront un bon moment et seront touchés autant que je l'ai été.

39 ans de succès et une tournée emblématique

Après avoir enflammé les plus grandes salles de France, de Suisse et de Belgique, le show “Requiem pour un fou - Tour” s’impose comme l’un des événements musicaux de l’année ! Pour la première fois, David interprète sur scène les tubes incontournables de Johnny et les siens dans des versions totalement revisitées. Avec une mise en scène, scénographie, lumières, vidéo… magique. Une transmission artistique très émouvante.

Plus de 100 dates prévues sur 2 ans. Déjà plus de 450 000 spectateurs et près de 70 000 albums vendus. L’aventure continue en 2026.