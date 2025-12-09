recherche
"L'autre monde des dinosaures" une enquête paléontologique à revoir France 5 jeudi 11 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 9 décembre 2025 132
Jeudi 11 décembre 2025 à 21:05 dans "Science grand format" sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera de revoir « L'autre monde des dinosaures », un document réalisé par Pascal Cuissot.

Qui étaient les dinosaures de l’hémisphère Sud, qui peuplaient le mystérieux Gondwana ? Ont-ils réussi à survivre après l’impact de la météorite qui a anéanti les dinosaures de l’hémisphère Nord il y a 66 millions d’années ? Le deuxième opus d’Au temps des dinosaures lève le voile sur cet autre monde des dinosaures.

Les T-Rex, les Diplodocus ou les Vélociraptors sont les stars de la Préhistoire. Ils ont en commun d’avoir tous peuplé l’hémisphère Nord. Il existe pourtant un monde oublié et incroyablement riche, celui des dinosaures qui régnaient sur le supercontinent appelé Gondwana, dans l’hémisphère Sud.

Qui étaient-ils ? Qu’est-ce qui les distinguait de leurs cousins de l’hémisphère Nord ? On rencontrera notamment le Puertasaurus, de la famille des Titanosaures, et le Maip macrothorax, un bipède carnivore doté d'une griffe redoutable. Ils reprendront vie grâce à des reconstitutions 3D époustouflantes.

Ont-ils réussi à survivre après l’impact de la météorite qui a anéanti les dinosaures de l’hémisphère Nord il y a 66 millions d’années ? Ont-ils péri dans le cataclysme, ou ont-ils connu un destin différent ?

Une grande enquête paléontologique en Amérique du Sud et en Afrique menée par des scientifiques du monde entier bouleverse nos connaissances sur ces géants de la Préhistoire. Leurs découvertes depuis deux décennies nous permettent de redonner vie à plusieurs espèces et de dévoiler l’autre monde des dinosaures.

Dernière modification le mardi, 09 décembre 2025 11:16
