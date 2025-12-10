"Travail à mort" : enquête sur le décès de salariés sur leur lieu de travail diffusée sur France 2 mercredi 10 décembre 2025

Mercredi 10 décembre 2025 à 22:55 dans la case "Infrarouge", France 2 rediffusera le documentaire « Travail à mort » de Joseph Gordillo et Laetitia Giroux.

Tom est mort au travail dans un abattoir en Bretagne, enseveli sous deux énormes caisses de morceaux de poulets. Il avait 18 ans. Ses parents veulent comprendre. Ils se mettent en quête de réponses. Était-ce une fatalité ? L’accident aurait-il pu être évité ? Combien sont-ils comme lui ? À perdre leur vie à vouloir la gagner ?

Deux par jour. Deux personnes meurent chaque jour au travail en France. On ne le sait pas. On n’en parle pas. Ouvriers, agriculteurs, routiers, marins-pêcheurs ou livreurs à vélo… Leur disparition fait l’objet d’à peine quelques lignes dans la presse locale, rubrique faits divers.

D’autres ont un peu plus de chance, restent handicapés à vie, éclopés, estropiés, promis à une lente mort sociale. Ils sont 35 000 chaque année. Des « gueules cassées » du capitalisme et de la course au profit.

Pourquoi ces morts et ces blessés « faits divers » ne deviennent-ils pas « faits de société » ?