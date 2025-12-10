"Grossesses miraculeuses : le combat d'une vie" sur RMC Life jeudi 11 décembre 2025 (vidéo)

Jeudi 11 décembre 2025 à 21:10, Karine Ferri vous proposera de découvrir le premier épisode d'une nouvelle série documentaire inédite : "Grossesses miraculeuses : le combat d'une vie".

Il y a des bébés qu’on n’attendait plus. Des grossesses qui relèvent du miracle, après des années d’espoirs, d’échecs, de larmes, de silences. Et puis un jour, sans prévenir, la vie s’invite à nouveau. Un test positif, un cœur qui

bat, un monde qui bascule.

« Grossesses miraculeuses - Le combat d’une vie » raconte ces histoires-là. Des femmes qui défient la peur, la douleur, la maladie ou le temps. Des couples qui s’accrochent, des corps qui résistent, des vies qui s’obstinent.

Chaque épisode suit quatre parcours de femmes qui vivent une grossesse hors du commun : quatre récits entremêlés, quatre manières d’aimer la vie, quatre chemins vers la renaissance.

Tournée au plus près du réel, la série capte le souffle, la lumière, les gestes minuscules où tout se joue : un regard, une main posée sur le ventre, un éclat de rire au milieu des larmes. C’est un voyage à hauteur de femme, un hymne à la persévérance, à la tendresse et à la force invisible qui pousse le monde à recommencer.

Épisode 1

Dans ce premier épisode inédit, quatre parcours de femmes vivant une grossesse hors du commun sont à l’honneur :

Solange, enceinte de triplés : trois cœurs, trois promesses, trois tempêtes dans un seul ventre

Marie, enceinte, paraplégique et déjà maman d’une petite fille, affronte avec force la douleur, les infections et les regards depuis son fauteuil roulant

Jennifer vit sa grossesse comme une réparation, un nouveau départ après les blessures du passé

Emilie, déjà maman de sept enfants, s’apprête à donner la vie une huitième fois, entre rires, fatigue et émerveillement

Quatre femmes, quatre aventures, quatre façons d’appréhender cet événement bouleversant sont à retrouver dans « Grossesses miraculeuses, le combat d’une vie ».

Dans chaque récit, ces héroïnes du réel, fortes, drôles et émouvantes, sont mises en lumière.

Extrait vidéo

Cette future maman a choisi d’accoucher sans péridurale pour ressentir toutes les sensations de l’accouchement.