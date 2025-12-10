Soirée spéciale Vanessa Paradis sur France 4 vendredi 12 décembre 2025

Vendredi 12 décembre 2025 à 21:00, proposera une soirée événement avec un documentaire exclusif au cœur de la création musicale du dernier album de Vanessa Paradis.

Après sept années de silence discographique, en octobre dernier, Vanessa Paradis est revenue avec un nouvel album lumineux, « Le retour des beaux jours ». Après ses collaborations mythiques avec Serge Gainsbourg, Matthieu Chedid, Benjamin Biolay ou Lenny Kravitz, l’artiste a conçu ce huitième opus avec cette fois-ci un duo d’artistes : Étienne Daho et Jean-Louis Piérot.

Pour la première fois, Vanessa Paradis a accepté qu’un regard extérieur accompagne cette création de bout en bout. La chanteuse a ouvert les portes de son intimité artistique au réalisateur Julien Peultier qui, caméra discrète mais complice, a saisi la magie fragile des premiers essais, les fulgurances d’une mélodie trouvée, les doutes, les élans et la complicité fusionnelle qu’elle partage avec Étienne Daho.

Le réalisateur tisse le portrait sensible d’une artiste accomplie et d’une exigence rare, mais aussi engagée, passionnée et drôle. Une femme qui ne laisse rien au hasard, mais qui fait de chaque geste un acte de grâce. Vanessa Paradis comme on ne l’a jamais vue.

Le documentaire suit près de deux années de création artistique, de la naissance des premières notes à leur révélation publique. Il nous entraînera dans les coulisses du studio d’enregistrement Motorbass à Paris, mais aussi jusqu’au mythique studio Abbey Road à Londres, en passant par les répétitions du live, accompagné de moments de confessions de l’artiste et de ses compagnons de création.

Un showcase ultra privé clôturera cette soirée exceptionnelle consacrée à une des artistes majeures de la chanson française.