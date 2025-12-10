recherche
"Détectives privés : leurs enquêtes en direct" sur RMC Story vendredi 12 décembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 10 décembre 2025
Vendredi 12 décembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera le second épisode de la série documentaire inédite "Détectives privés : leurs enquêtes en direct" réalisée par Stéphane Munka et Victor Munka.

Détectives privés. Ils seraient plus de 1500 en France à exercer ce métier aussi mystérieux que confidentiel. Filatures, planques, recherches de preuves, ils traquent sans relâche la fraude, l’adultère, le mensonge.

Véritables auxiliaires de justice, au service des particuliers comme des entreprises, ils sont chaque jour sur le terrain à la recherche de la vérité.

En immersion, durant plusieurs mois, les équipes de cette série documentaire ont pu les suivre dans leurs missions les plus périlleuses, à la découverte de leurs méthodes et de leurs astuces les plus étonnantes.

Épisode 2

A Paris, Sandra Kourtzer tente de confondre une épouse volage, que son mari soupçonne d’entretenir une liaison avec un collègue.

En Bretagne, Micheline Gambaretti, ancienne gendarme, est la seule détective française spécialisée dans les atteintes à l’environnement. Elle lutte contre les pollutions dues à l’élevage intensif.

Dans le nord de la France, Bruno Hecquet traque une fraudeuse au contrat de travail, soupçonné de voler les clients de son ancien employeur.

Enfin, à Paris, Catherine Nogier est l’une des rares spécialistes privées de l’ADN. Pour le compte d’Anne, née sous X, elle est sur la trace de sa famille biologique.

Une détective prouve que l’ex-mari de sa cliente transporte les enfants sans siège auto...

Un détective prouve que la femme de son client le trompe avec une autre femme...

Dernière modification le mercredi, 10 décembre 2025 14:09
Documentaires
Suivez nous...