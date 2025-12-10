"Les celtes, des origines à la chute" sur RMC Découverte vendredi 12 décembre 2025

Vendredi 12 décembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Les celtes, des origines à la chute", un documentaire inédit réalisé par Olivier Lacaze.

Des Celtes, on garde une vague image de villages faits de huttes, peuplés par des druides et des guerriers barbares, rustres, mais courageux, à l’image de Connor MacLeod dans Highlander, de William Wallace dans Braveheart ou même de nos amis gaulois d’Astérix, loin des Romains et de leur organisation logistique sans pareille.

Pourtant, cet a priori de peuples inférieurs aux civilisations grecques et romaines est aujourd’hui méthodiquement déconstruit par les archéologues, grâce à des sites exceptionnels qui dissipent les brumes du mystère celte et révèlent peu à peu leur vrai visage, près de deux mille ans après avoir été assimilés par les conquêtes romaines.

Les Celtes ont dominé les vastes étendues d’Europe pendant près de 5 siècles, sur un territoire qui va des iles britanniques aux confins de l’Ukraine actuelle. À rebours du cliché des huttes, ils ont construit de véritables cités fortifiées. Ils ont également montré leurs qualités d’ingénieurs en exploitant des mines sur plusieurs niveaux qui les ont rendus extrêmement riches, et disposaient par ailleurs d’un savoir-faire impressionnant en fabrication d’armes.

Grâce à des images de synthèses inédites et à l’analyse des meilleurs experts, nous allons remonter le temps, de la France à la Suisse en passant par l’Allemagne et l’Autriche, pour vous emmener dans cette enquête sur le grand mystère de cette civilisation antique oubliée… celle des guerriers celtes.