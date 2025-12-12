"Face à l'histoire : Louis-Ferdinand Céline, le voyage sans retour" dimanche 14 décembre 2025 sur France 5

Dimanche 14 décembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro de "Face à l'Histoire" qui sera consacré à Louis-Ferdinand Céline, médecin et écrivain français, considéré comme l’un des auteurs les plus marquants et des plus controversés du XXᵉ siècle.

Depuis son entrée phénoménale dans les Lettres françaises en 1932 avec Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline est devenu une figure littéraire majeure, au succès immense.

Esprit fracassé par les atrocités de la Première Guerre mondiale, puis médecin hygiéniste voyageur, Louis Destouches, alias Louis-Ferdinand Céline, fut aussi un antisémite virulent et radical, raciste et pronazi patenté, qui a œuvré à la faillite morale et politique de la France de Vichy. À lui tout seul, Céline pose la question de la responsabilité de l'écrivain dans la société. Depuis quatre-vingts ans, les admirateurs du grand écrivain tentent de minimiser la portée de ses pamphlets antisémites et de son action politique sous l’Occupation.

À travers le regard des meilleurs spécialistes de l’écrivain et les nombreuses archives à notre disposition, cette nouvelle série documentaire replace Louis Destouches dans le contexte de son époque pour mieux comprendre le rôle qu’il a joué dans la France occupée par les nazis et la place qu’il occupe encore aujourd’hui dans notre mémoire collective.

21:05 Épisode 1 Le virtuose de la colère

Chez Céline, l’écriture a toujours été une lutte contre le papier, un combat contre des ennemis imaginaires, un poison lent qui le ronge depuis l’enfance. Ce premier épisode raconte comment Louis Destouches est devenu Louis-Ferdinand Céline, un romancier mondialement reconnu avec Voyage au bout de la nuit, mais aussi un homme assailli par le ressentiment et la haine contre les Juifs, une fausse victime qui répand son fiel dans ses pamphlets.

Louis Destouches est né à Courbevoie en 1894 et a grandi dans une famille aimante de la petite bourgeoisie parisienne. Élève moyen et jeune homme frivole, il s’engage à 18 ans pour conjurer le déclassement qui le guette. Grièvement blessé sur le front en octobre 1914, le soldat Destouches redevient un civil, puis s’établit au Cameroun. Sa correspondance révèle un jeune colon, animé par le racisme et l’antisémitisme. De retour en France, il reprend ses études et devient médecin hygiéniste à la Société des Nations, à Genève. Une fois rentré à Paris, il entame l’écriture du Voyage au bout de la nuit. La publication du roman est une déflagration et lui assure une renommée internationale. En mai 1936, après quatre ans d’un labeur acharné, Céline publie Mort à crédit. Alors qu’il le tient pour son véritable chef-d’œuvre, son orgueil est blessé par l’échec critique et commercial du roman. Céline cherche des coupables et laisse courir sa haine dans l’écriture des pamphlets.

21:45 Épisode 2 Le collaborationniste

En 1937, Louis-Ferdinand Céline publie Bagatelles pour un massacre, son premier pamphlet antisémite. Suivront L’École des cadavres en 1938, puis Les Beaux Draps, en 1941. Cet épisode révèle comment Céline est devenu le prophète des antisémites et un propagandiste de la doctrine nazie. Au cours des heures les plus sombres que la France ait connues, Céline ne s’est pas contenté d’écrire, il a aussi agi.

Dès 1937, inquiet d'une guerre contre Hitler, Louis-Ferdinand Céline désigne les Juifs comme responsables. Avec Bagatelles pour un massacre, l’écrivain met sa notoriété au service de l'antisémitisme. Bien qu’il se soit toujours défendu du moindre engagement politique, avec L'École des cadavres, publié en 1938, il fait l'apologie des régimes fascistes et adhère à la vision du monde des nazis. À partir de l'automne 1940, dans une France occupée, il rejoint le clan des collaborationnistes, ces Français qui souhaitent une alliance avec le IIIe Reich et aspirent à une Europe dirigée par Hitler. Avec Les Beaux draps, publié en 1941, l’écrivain se place sur le terrain du droit et de l’antisémitisme d’action. La radicalisation de Céline se poursuit jusqu’en 1944. Pleinement conscient de la gravité de ses actes, le docteur Destouches sera l'un des tout premiers à fuir la France, en juin 1944. Bien avant Pétain et Laval.

22:25 Épisode 3 Le mystificateur

Fuyant une mort certaine à Paris en 1944, Louis-Ferdinand Céline trouve refuge en Allemagne, puis au Danemark. Condamné par contumace dans son propre pays, puis amnistié de manière douteuse, l’écrivain n’aura qu’une obsession : construire sa stature d’auteur majeur du XXe siècle, pour mieux faire oublier son passé collaborationniste. Après sa mort, d’autres se chargeront pour lui de polir sa légende.

En juin 1944, Louis-Ferdinand Céline est l’un des collaborationnistes les plus en vue de l’Occupation. Il doit fuir Paris. Direction : Sigmaringen, la colonie des collabos français. Devant l’avancée des Alliés, les autorités nazies lui offrent une échappatoire à Copenhague. Très vite, Céline est dénoncé, puis arrêté. Les appuis de son avocat danois lui évitent l’extradition vers la France, et après 18 mois de prison, il est remis en liberté. Condamné par contumace, en 1950, à Paris, Céline est lourdement condamné. Mais un an plus tard, grâce à Me Tixier Vignancour, un avocat d’extrême droite, il obtient une amnistie plus que douteuse qui lui permet de rentrer en France. Jusqu’à sa mort en 1961, jamais Céline ne retrouvera l’estime ni la notoriété qui furent les siennes avant-guerre. Alors comment cet écrivain antisémite et collaborationniste pronazi, frappé d’indignité nationale, a-t-il bien pu entrer au panthéon des Lettres françaises ? Comment s’est opérée la réhabilitation de Céline pour qu’une autre légende s’impose dans la mémoire nationale ?