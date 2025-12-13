recherche
Documentaires

Le document "Comédies musicales made in France" rediffusé sur France 4 lundi 15 décembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 décembre 2025 195
Le document "Comédies musicales made in France" rediffusé sur France 4 lundi 15 décembre 2025 (vidéo)

Lundi 15 décembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera le documentaire « Comédies musicales made in France » qui retrace la création d'un genre à la française qui nous a fait vibrer et chanter. 

Starmania, Notre-Dame de Paris, Les Dix Commandements, Roméo et Juliette… Année après année, tube après tube, avec ses mises en scène et ses chorégraphies grandioses, la comédie musicale a su s’imposer dans le cœur des Français… Ce film raconte la grande histoire des comédies musicales made in France.

« L’envie d’aimer », « Le temps des cathédrales », « Quand on arrive en ville », « Je fais de toi mon essentiel » : autant de titres issus de comédies musicales françaises qui nous ont fait vibrer, danser, chanter.

De Starmania aux superproductions des années 2000, des salles parisiennes aux Zénith de province, c’est la création d’un genre à la française que ce documentaire retrace. Une histoire faite de succès, de tâtonnements et de tentatives avortées, de chansons cultes et d’artistes célèbres, de grands moments et de pépites oubliées. Viviers de talents, machines à tubes intemporels, les comédies musicales ont contribué et contribuent encore à écrire les grandes heures de la variété francophone, à travers des œuvres qui font aujourd’hui partie de notre patrimoine commun.

Extraits de spectacles, passages télévisés, making-of nous racontent cette histoire, de la scène aux coulisses, tandis que les témoignages de ceux qui les ont faites et les ont portées sur scène nous livrent des anecdotes inédites sur ces œuvres qui ont traversé les générations. Interprètes de tubes intemporels, producteurs et créateurs qui ont lancé les grandes tendances des spectacles musicaux, ils ont marqué les esprits par leurs spectacles et leurs prestations.

Tendres, drôles, émouvants, leurs souvenirs redonnent vie aux grands moments des comédies musicales et font découvrir au public les facettes insoupçonnées de la création.
Dernière modification le samedi, 13 décembre 2025 12:22
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Toulon : la base aux technos top secrètes&quot; sur RMC Découverte lundi 15 décembre 2025

"Toulon : la base aux technos top secrètes" sur RMC Découverte lundi 15 décembre 2025

13 décembre 2025 - 14:05

Sur le même thème...

&quot;Toulon : la base aux technos top secrètes&quot; sur RMC Découverte lundi 15 décembre 2025

"Toulon : la base aux technos top secrètes" sur RMC Découverte lundi 15 décembre 2025

13 décembre 2025 - 14:05

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 13 décembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 13 décembre 2025, les invités reçus par Léa S…

12 décembre 2025 - 18:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...