Le document "Comédies musicales made in France" rediffusé sur France 4 lundi 15 décembre 2025 (vidéo)

Lundi 15 décembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera le documentaire « Comédies musicales made in France » qui retrace la création d'un genre à la française qui nous a fait vibrer et chanter.

Starmania, Notre-Dame de Paris, Les Dix Commandements, Roméo et Juliette… Année après année, tube après tube, avec ses mises en scène et ses chorégraphies grandioses, la comédie musicale a su s’imposer dans le cœur des Français… Ce film raconte la grande histoire des comédies musicales made in France.

« L’envie d’aimer », « Le temps des cathédrales », « Quand on arrive en ville », « Je fais de toi mon essentiel » : autant de titres issus de comédies musicales françaises qui nous ont fait vibrer, danser, chanter.

De Starmania aux superproductions des années 2000, des salles parisiennes aux Zénith de province, c’est la création d’un genre à la française que ce documentaire retrace. Une histoire faite de succès, de tâtonnements et de tentatives avortées, de chansons cultes et d’artistes célèbres, de grands moments et de pépites oubliées. Viviers de talents, machines à tubes intemporels, les comédies musicales ont contribué et contribuent encore à écrire les grandes heures de la variété francophone, à travers des œuvres qui font aujourd’hui partie de notre patrimoine commun.

Extraits de spectacles, passages télévisés, making-of nous racontent cette histoire, de la scène aux coulisses, tandis que les témoignages de ceux qui les ont faites et les ont portées sur scène nous livrent des anecdotes inédites sur ces œuvres qui ont traversé les générations. Interprètes de tubes intemporels, producteurs et créateurs qui ont lancé les grandes tendances des spectacles musicaux, ils ont marqué les esprits par leurs spectacles et leurs prestations.

Tendres, drôles, émouvants, leurs souvenirs redonnent vie aux grands moments des comédies musicales et font découvrir au public les facettes insoupçonnées de la création.