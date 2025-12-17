"Les sous-marins de la France libre" sur NOVO 19 vendredi 19 décembre 2025

Vendredi 19 décembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Les sous-marins de la France libre", un documentaire réalisé en 2019 par Anna Schwarz.

Le 18 juin 1940, l'appel de Charles de Gaulle résonne jusque dans les profondeurs des océans. C'est ici, sous la surface, que se développe l'un des mouvements résistants les plus importants du conflit : les Maquisards de la Mer.

À sa tête, le sous-marin Rubis. Arme redoutable et héros de guerre, il a pendant la Seconde Guerre mondiale coulé un tonnage plus élevé que n'importe quel autre navire de la Marine. Il a aussi été le premier bâtiment à être décoré de la Croix de la Libération. Tout au long du conflit, le Rubis et les submersibles des Forces Navales Françaises Libres ont arpenté l'Atlantique pour neutraliser la Marine du Reich. Pourtant, leurs missions et leurs combats restent méconnus du grand public.

Aujourd'hui, ce documentaire donne la parole aux oubliés de la Résistance au travers de témoignages inédits et de textes rares de l’équipage du Rubis.

Une exploration minutieuse de la riche histoire de ces navires de l’ombre qui, depuis les profondeurs de la mer, ont rendu possible la libération de la France.