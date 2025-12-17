"Vercingétorix : L'histoire du légendaire Gaulois qui a défié César" sur RMC Découverte vendredi 19 décembre 2025

Vendredi 19 décembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Vercingétorix : L'histoire du légendaire Gaulois qui a défié César" un documentaire inédit réalisé par Sandrine Mary.

Vercingétorix, le premier héros national, symbole de la résistance face à l’envahisseur.

Son nom a traversé les siècles. Mais que sait-on vraiment de lui ? Bien loin du cliché du barbare hirsute et indiscipliné, Vercingétorix est un noble, cultivé et ambitieux, probablement formé par les Romains.

C’est un chef politique accompli, qui réussit à unir des dizaines de peuples gaulois derrière lui pour combattre Rome, mais aussi un militaire de génie, un des seuls adversaires de César à le battre par les armes. Au cœur de cet affrontement, ce sont deux hommes qui vont se battre à la vie à la mort. L’un pour asservir la Gaule toute entière, l’autre pour la libérer. Trois batailles vont sceller leur destin : Gergovie, Avaricum, et enfin Alésia.

En quelques mois, Vercingétorix marque à jamais l’histoire de France.

Aujourd’hui, archéologues et historiens dévoilent enfin l’homme derrière la légende. Qui était-il ? Comment un inconnu a-t-il uni la Gaule contre Rome ? et quelles stratégies militaires audacieuses a-t-il mis au point contre César ?