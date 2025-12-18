"Les diamants : histoire, mythes et réalité" sur Arte samedi 20 décembre 2025

Samedi 20 décembre 2025 à 20:50, Arte diffusera "Les diamants : histoire, mythes et réalité", un documentaire inédit sur l'évolution de la valeur du diamant, explorée à travers ses dimensions historiques, économiques et éthiques.

Les diamants, symboles d’amour, de pouvoir et d’éternité, brillent d'un éclat dont le prix peut défier toute estimation, alors qu’ils ne sont en réalité que du carbone comprimé.

Dès le XVIIe siècle, des aventuriers rapportent en Europe ces pierres précieuses venues d’Inde, en les auréolant de récits de gloire et de splendeur. Depuis, leur valeur est largement influencée par les mythes et les stratégies de marketing.

La grande histoire des diamants s’avère pleine de rebondissements : de la vente aux enchères des joyaux de la Couronne de France (ceux-là mêmes dont une partie a récemment été volée au Louvre) à la chute du conglomérat De Beers, qui a exercé un monopole sur le marché pendant des décennies ; du spectaculaire cambriolage du musée de la Voûte verte de Dresde, en Allemagne, aux conflits que continue de susciter le légendaire Koh-i-Noor, diamant indien actuellement monté sur une couronne de la famille royale britannique.

Aujourd’hui, face aux polémiques liées à l’extraction minière des diamants, activité extrêmement polluante et destructrice, un nouveau secteur émerge avec les diamants de synthèse, fabriqués en laboratoire, et encore très controversés.

Éternels diamants

Ce documentaire propose un voyage dans les coulisses d’un secteur pesant plusieurs milliards de dollars, depuis le quartier des diamantaires d’Anvers jusqu’au Diamond District de New York, à la rencontre des négociants, des tailleurs et des créateurs, mais aussi sur les traces des butins coloniaux et des diamants de conflits (ou diamants de sang) qui financent les guerres civiles.

Des spécialistes des bijoux et d’histoire de l’art révèlent un monde où s’entremêlent pouvoir, prestige et illusions. Ils rappellent aussi comment une idée marketing unique continue de façonner notre perception et notre image des diamants, avec ce célébrissime slogan de 1947 resté dans les mémoires : "A Diamand is Forever " ("Un diamant est éternel").