"Génie français : les trains de tous les records" sur RMC Découverte samedi 20 décembre 2025

Des premières locomotives électriques au train AGV frôlant les 600km/h en passant par le TGV et l'Aérotrain à la propulsion exceptionnelle, les ingénieurs français sont des spécialistes de la très grande vitesse.
La France détient même le record de vitesse mondiale sur voie ferrée avec ses 574,8 km/h et atteint une renommée mondiale dès les années 50.
Ce documentaire retrace l'histoire incroyable des records de vitesse du ferroviaire français à travers ses technologies innovantes et ses secrets de construction.