"Les 100 lieux qu'il faut voir" : La Provence de Van Gogh sur France 5 dimanche 21 décembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 19 décembre 2025
"Les 100 lieux qu'il faut voir" : La Provence de Van Gogh sur France 5 dimanche 21 décembre 2025

Dimanche 21 décembre 2025 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit de la collection documentaire "Les 100 lieux qu'il faut voir" qui vous proposera un voyage dans la Provence de Van Gogh.

C’est une partie de l’histoire d’un immense artiste. Un peintre connu aujourd’hui dans le monde entier, qui toute sa vie durant vécut dans la misère… Un génie à la recherche de la lumière parfaite, venu s’installer entre Arles et Camargue.

À son arrivée, il a 35 ans, une totale maturité artistique, mais l’absinthe le ronge et l’argent fait défaut… Pourtant, immédiatement, la lumière de la Provence l’inspire et, à peine arrivé, il peint la première des 300 toiles qu’il réalisera en seize mois de présence dans la région.

Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, c’est un nouveau choc visuel pour le peintre qui tombe totalement en adoration des lieux. Puis, il rentre à Arles où, un temps, il partage un atelier avec Gauguin.

Le 23 décembre 1888, à la suite d’une énième brouille entre les deux hommes, Van Gogh est retrouvé dans son lit, avec l’oreille gauche tranchée… L’affaire sera toujours un mystère et l’état mental de Van Gogh, à cette époque, s’aggrave.

En 1889, il est interné à Saint-Rémy-de-Provence, jusqu’en mai 1890.

À Auvers-sur-Oise, deux mois plus tard, il mettra fin à ses jours.

