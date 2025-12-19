Inédit : "Les voyages de Julie" en Italie sur T18 dimanche 21 décembre 2025 (vidéo)

Dimanche 21 décembre 2025 à 20:55, T18 diffusera les premiers numéros de sa toute nouvelle émission d'évasion portée par Julie Andrieu : "Les Voyages de Julie".

Dans chaque numéro, Julie Andrieu vous proposera un périple inédit à travers les plus belles villes d'Italie : entre adresses food confidentielles, rencontres atypiques et découvertes inédites, T18 signe un

nouveau format aussi savoureux qu'inspirant.

Un nouveau regard sur l'Italie : véritable, sensoriel et résolument moderne

Dans cette toute première saison. Julie Andrieu arpente les rues de Rome, Naples. Venise, Milan et Palerme pour révéler les multiples visages de l'Italie. Loin des sentiers battus, elle dévoile des quartiers méconnus, des traditions vivantes et des atmosphères vibrantes qui dont le charme profond du pays.

Guidée par son insatiable curiosité et sa joie de vivre, Julie entraine le téléspectateur à travers les détails qui racontent une ville : l'art de vivre de ses habitants, des petits rituels quotidiens souvent invisibles pour le visiteur de passage, et une richesse culturelle qui fait la force de l'Italie.

Food, savoir-faire et rencontres authentiques : le goût de l'Italie autrement

Des petites trattorias familiales aux pâtisseries confidentielles, Les Voyages de Julie met en lumière les adresses culinaires les plus singulières du pays. Chaque ville devient un terrain de jeu gourmand où Julie explore l'âme d'une cuisine profondément locale. L'émission donne également la parole à des acteurs du patrimoine et de la culture, artisans, conservateurs, responsables culturels ou experts locaux... Ces rencontres rares dévoilent des gestes, des savoir-faire et des histoires uniques, où authenticité et passion se mêlent pour offrir une immersion unique au cœur du patrimoine italien.

Entre cuisine, savoir-faire et patrimoine, T18 propose une immersion unique dans l'Italie authentique, pour tous ceux qui aiment voyager, goûter et s'émerveiller.

Épisode 1x01 • Tous les chemins mènent à Rome

Vous le savez, tous les chemins mènent à Rome. Dans cet épisode, Julie en emprunte beaucoup pour vous faire découvrir SA cité éternelle. Au programme : saltimbocca fondante, pizza romaine et trapizzino, découverte de l'Ambassade de France et des beautés infinies de la villa Farnesina, cocktail en terrasse aux abords de la Trinité-des-Monts, puis dîner sur le toit d'un palais avec une vue à couper le souffle. Un voyage rythmé par la flânerie et la fantaisie au coeur de la dolce vita.

Épisode 1x02 • Venise, la cité qui vogue

Julie pose ses valises à Venise et, à pied (parfois même, pieds nus !) ou en bateau, vous entraîne dans son exploration de la cité qui vogue. Elle dévoile les richesses gourmandes de la lagune et ses spécialités, goûte les tramezzini, s'initie à l'art de la rame et découvre le tissage traditionnel du velours vénitien. Entre opéras immersifs et ruelles qui se donnent en spectacle, Venise devient une véritable pièce de théâtre vivante, à admirer le nez en l'air.

Épisode 1x03 • Milan, entre mode et tradition

Qui découvre Milan est sûr d'y revenir souvent ! À pied, à vélo, le long des Navigli, dans le parc Sempione ou encore depuis les hauteurs de la Torre Branca, Julie sillonne Milan de long en large. Elle vous invite à partager un petit-déjeuner « al banco », à savourer le panettone, le risotto au safran et la célèbre côtelette milanaise. Entre art de rue, peinture, artisanat et traditions locales, plongez dans une Milan vivante, créative et délicieusement gourmande.

Épisode 1x05 • Palerme, la ville des délices

Julie met le cap sur le Sud, à Palerme, où la vie se joue dans la rue ! Balade citadine et virée au marché avec le grand chef Fulvio Pierangelini : avez-vous déjà goûté la figue de barbarie, les cannoli ou les pâtes aux sardines ? Puis, immersion dans l'histoire de la famille Florio, sous les volutes des boiseries Liberty, avant de retrouver Fulvio en cuisine. Au menu : pasta alla norma encore fumantes... Un délice !