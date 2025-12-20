"Les trésors des grands magasins" dévoilés par Sophie Jovillard sur France 5 lundi 22 décembre 2025

Lundi 22 décembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera "Les trésors des grands magasins", une immersion inédite dans ces lieux emblématiques du savoir-vivre français en compagnie de Sophie Jovillard.

À l’approche des fêtes de fin d’année, petits et grands sont émerveillés devant les vitrines des grands magasins.

Mais connaît-on vraiment leur histoire à part peut-être à travers le célèbre roman d’Emile Zola Au Bonheur des Dames ?

Le Bon Marché, le Printemps, la Samaritaine et les Galeries Lafayette : ces quatre enseignes aux décors spectaculaires racontent la métamorphose de Paris et de la société française dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Nés le long des grandes avenues tracées par le préfet Haussmann sous le règne de Napoléon III, galvanisés par l’industrialisation de la France et l’essor du chemin de fer, ils marquent le début de la société de consommation et inventent une nouvelle manière de vendre : les prix y sont fixes et affichés, ils font naître les soldes et regorgent à l’époque de marchandises nouvelles, à profusion, dans un univers que l’on compare alors à des « cathédrales du commerce moderne ».

Porté par des historiens et par de nombreuses archives ou photos d’époque, ce documentaire nous propose de remonter le temps et de revenir à celles et ceux qui, d’hier jusqu’à aujourd’hui, ont fait des grands magasins parisiens les fleurons d’une France flamboyante : leurs fondateurs et leurs épouses ; les artistes et architectes qui les ont édifiés ; ceux qui les ont restaurés, à l’image de la Samaritaine qui renaît depuis 2021 après vingt ans de fermeture ; mais aussi les hommes et les femmes — commis, chefs de rayon, vendeurs et vendeuses — qui y travaillaient sans relâche.

Pour la première fois, ces quatre grands magasins nous dévoilent ce qu’ils ne montrent jamais : les secrets de leurs verrières et de leurs coupoles, les éléments de décor qu’ils conservent précieusement dans des dépôts ultra confidentiels et les pièces exceptionnelles – vêtements, catalogues ou céramiques — qui font la richesse de leur patrimoine. On oublie en effet trop souvent qu’ils ont apporté la mode et la décoration dans la maison de tous les Français.

Magnifiés comme chaque année à l’occasion des fêtes de Noël, ces lieux qui comptent parmi les plus visités de la capitale portent en eux une mémoire qui ici se dévoile : les premières vitrines animées, la recherche éperdue de la lumière et l’évolution permanente de leur allure, de l’Art nouveau à l’Art déco. Éminemment vivants et bien plus que de simples magasins, ils racontent une part de chacun d’entre nous qui dépasse bien largement la vie des Parisiens et des Parisiennes.