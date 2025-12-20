recherche
"La grande saga des dessins animés cultes" sur Gulli lundi 22 décembre 2025

Lundi 22 décembre 2025 à 21:05, Gulli diffusera "La grande saga des dessins animés cultes" un documentaire inédit réalisé par Guillaume Genton.

De Pikachu à Mickey, de Bob l’Éponge aux Tortues Ninja, d’Inspecteur Gadget à Goldorak, de Goku aux Totally Spies ou Peppa Pig, depuis plus de 100 ans, les dessins animés font rire, rêver, frissonner et transmettent bien plus qu’on ne le croit. Ils fédèrent les familles, marquent les générations et deviennent de véritables symboles de la pop culture.

Ce documentaire propose une plongée dans ces mondes animés avec des rubriques thématiques, des extraits cultes, des génériques inoubliables et des témoignages exclusifs.

Des personnalités issues du monde du divertissement, de l’animation ou de la musique, comme Bernard Minet, Norbert Tarayre, Élodie Gossuin, Marc du Pontavice, Dorothée Pousséo, Jérémy Parayre ou Christophe Beaugrand reviennent sur les dessins animés, héros et génériques qui ont marqué leur vie.

Souvenirs, fous rires et nostalgie garantis !

Suivez nous...