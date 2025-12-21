recherche
"Familles de légende" : Bocuse - Bernachon, la gastronomie en héritage, dimanche 21 décembre 2025 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 21 décembre 2025 206
Dimanche 21 décembre 2025 à 15:05, France 2 rediffusera un numéro de la collection « Familles de légende » consacré à Paul Bocuse, le pape de la gastronomie française.

Ces familles portent pour la plupart des noms qui nous parlent, de près ou de loin. Certaines de ces sagas courent depuis quatre, cinq, sept générations. D’autres sont plus récentes, mais tout aussi intenses, car ces familles ont en commun une volonté : la transmission. De connaissance, de savoir-faire, de patrimoine.

Qu’elles appartiennent au monde de l’artisanat, de la musique, du luxe ou de la cuisine, elles nous ouvrent leur porte et leur intimité, leur part de légende familiale.

Bocuse - Bernachon : la gastronomie en héritage

Le « pape de la gastronomie », le « cuisinier du siècle » ou simplement « Monsieur Paul ». Paul Bocuse était une figure mythique de la cuisine, le plus ancien des trois étoiles au monde, acquises et conservées depuis 1965 sans discontinuer. À sa mort en 2018, il avait bâti un empire : une douzaine de brasseries à Lyon et à Paris, deux restaurants gastronomiques, trois écoles de cuisine…

Aujourd’hui, même si une étoile a été perdue, le groupe est toujours entre les mains de la famille.

Celles de Jérôme, le fils longtemps caché d'un second lit, exilé pendant 30 ans aux États-Unis et qui aujourd'hui prend toute la lumière et les rênes du groupe.

Celles de Françoise, la première fille, mariée à un chocolatier lyonnais d'exception, revenue dans le giron familial lorsque Mr Paul déclinait.

Ou encore celles de la famille d’adoption, les chefs de Collonges qui perpétuent aujourd'hui son savoir-faire.

Tous ont à cœur de faire vivre l'héritage d'un homme qui a marqué sa discipline comme peu d'autres avant lui. Mais se construire en tant qu'individus dans l'ombre de la figure tutélaire et parfois écrasante du « chef du siècle» n’est pas si simple…

